Для Ф'юрі країна проведення не мала принципового значення, тоді як Джошуа наполягав на тому, щоб зустріч відбулася саме на батьківщині, пише 24 Канал. Через суперечки щодо локації Ф'юрі навіть заявляв про можливе скасування поєдинку.

Коли та де відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Втім, за останньою інформацією, бій між британськими ексчемпіонами світу у надважкій вазі, найімовірніше, пройде у Великій Британії.

Як повідомляє інсайдер Ден Рафаель, сторони розглядають 28 листопада як дату проведення бою. Головним варіантом місця на прийом поєдинку є Principality Stadium у Кардіффі, Уельс.

За словами джерел Рафаеля, залучених до переговорного процесу, ймовірність проведення бою саме у Великій Британії наразі висока. Стадіон здатен прийняти понад 80 тисяч глядачів і має розсувний дах, що є важливою перевагою для проведення масштабної події наприкінці листопада.

Також джерела стверджують, що стримінговий сервіс Netflix, який має транслювати поєдинок, погоджується з таким варіантом.

Остаточне рішення щодо місця та дати проведення бою очікується протягом найближчих кількох днів.

Раніше повідомлялося, що Джошуа та Ф'юрі можуть зустрітися 20 листопада у Madison Square Garden у Нью-Йорку. Серед можливих арен також називали лондонський "Вемблі".

Через невизначеність із місцем і датою бою Ф'юрі раніше говорив про намір провести третій бій проти українця Олександра Усика.