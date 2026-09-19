"Все решено": промоутер Фьюри раскрыл подробности организации боя против Джошуа

Долгожданный поединок между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться уже в ближайшее время. Организаторы этого противостояния сделали еще один шаг вперед.

Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля" и глава Queensberry Promotions, заявил, что основные препятствия для проведения поединка уже удалось преодолеть. Об этом он рассказал в интервью IFL TV.

Что Воррен рассказал о бое Джошуа – Фьюри

По словам Уоррена, длительная работа за кулисами принесла результат, и сторонам удалось согласовать разногласия в контрактах.

Ситуация была довольно простой. Существовали определенные контрактные вопросы, расхождения между несколькими соглашениями, но, насколько я понимаю, сейчас все это уже решено. Скрестим пальцы,

– заявил промоутер.

Уоррен подчеркнул, что все участники процесса, включая платформу Netflix, которая вкладывает в это событие огромные средства, пошли на компромисс ради организации поединка. Также он отметил, что официальное объявление о бое остается за главой Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейхом.

Я все это время верил в этот бой. Мы очень много работали в последние недели. Когда Турки будет готов объявить об этом – он это сделает. Это их шоу, они платят огромные деньги за право его провести, поэтому и объявление должно исходить от них. Тайсон также очень хочет этого поединка и готов драться где угодно,

– добавил Уоррен.

Ожидается, что исторический бой Джошуа – Фьюри состоится 11 декабря в Великобритании. Наиболее вероятным местом проведения называют стадион Principality в Кардиффе (Уэльс).