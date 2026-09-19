Френк Воррен, промоутер "Циганського короля" та керівник Queensberry Promotions, заявив, що основні перепони для проведення поєдинку вже вдалося подолати. Про це він розповів в інтерв'ю IFL TV.

Що Воррен розповів про бій Джошуа – Ф'юрі

За словами Воррена, тривала робота за лаштунками принесла результат, і сторонам вдалося узгодити розбіжності в контрактах.

Ситуація була досить простою. Існували певні контрактні питання, розходження між кількома угодами, але, наскільки я розумію, зараз усе це вже вирішено. Схрестимо пальці,

– заявив промоутер.

Воррен наголосив, що всі учасники процесу, включно з платформою Netflix, яка інвестує у подію величезні кошти, пішли на компроміс заради організації поєдинку. Також він зазначив, що офіційне оголошення бою залишається за головою Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом.

Я весь цей час вірив у цей бій. Ми дуже багато працювали останні тижні. Коли Туркі буде готовий оголосити про це – він це зробить. Це їхнє шоу, вони платять величезні гроші за право його провести, тому й оголошення має бути за ними. Тайсон також дуже хоче цього поєдинку і готовий битися де завгодно,

– додав Воррен.

Очікується, що історичний бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться 11 грудня у Великій Британії. Найбільш ймовірним місцем проведення називають стадіон Principality у Кардіффі, (Уельс).