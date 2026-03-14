Фьюри и Джошуа могут встретиться в 2026 году: Фрэнк Уоррен раскрыл условия боя десятилетия
- Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри сосредоточен на возвращении чемпионских титулов и планирует большой бой в августе или сентябре 2026 года.
- Возможный мегафайт с Энтони Джошуа зависит от его готовности, причем Фьюри готов драться, если Джошуа согласится выйти на ринг.
Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Тайсон Фьюри полностью сосредоточен на возвращении своих чемпионских титулов. Он также поделился амбициозными планами британского боксера на 2026 год.
Глава Queensberry Promotions отметил, что после апрельского боя бывший чемпион мира намерен провести еще один яркий поединок в августе или сентябре. Об этом сообщает DAZN.
Смотрите также "Разнести вдребезги": Фьюри включил Усика в свои планы на 2026 год
Что сказал Уоррен о бое Фьюри – Джошуа?
Уоррен подчеркнул, что Фьюри полностью сосредоточен на боксе и восстановлении утраченных позиций в супертяжелом весе. Главной задачей команды остается проведение крупных мероприятий, в частности возможного мегафайта с Энтони Джошуа, если он согласится выйти на ринг.
По его словам, Тайсон четко понимает, чего хочет от своей карьеры.
Я не думаю, что Джошуа будет готов, но если он захочет драться, Тайсон готов. Если нет, Тайсон захочет провести большой бой в августе или сентябре. Именно этого он хочет,
– отметит Уоррен.
В прошлом году Тайсон был занят своим телесериалом, другими обязательствами и документальным проектом, тогда как этот год он посвящает возвращению на первое место и полностью сосредоточен на своей карьере.
Что известно о Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа?
Фьюри, известный как "Цыганский король", прославился победами над такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, и долго удерживал титул чемпиона мира по версии WBC. Однако в последние годы Фьюри проиграл две ключевые встречи Александром Усиком и объявил о нескольких уходах из бокса, прежде чем снова вернуться в ринг в 2026 году после очередной "пенсии".
По информации Sky Sports, Джошуа, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он пережил как большие победы, так и сложные поражения – в частности от Усика, после чего пытался вернуть форму, включая победу над Джейком Полом в 2025 году.