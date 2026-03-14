Фьюри и Джошуа могут встретиться в 2026 году: Фрэнк Уоррен раскрыл условия боя десятилетия

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Тайсон Фьюри полностью сосредоточен на возвращении своих чемпионских титулов. Он также поделился амбициозными планами британского боксера на 2026 год.

Глава Queensberry Promotions отметил, что после апрельского боя бывший чемпион мира намерен провести еще один яркий поединок в августе или сентябре. Об этом сообщает DAZN.

Что сказал Уоррен о бое Фьюри – Джошуа?

Уоррен подчеркнул, что Фьюри полностью сосредоточен на боксе и восстановлении утраченных позиций в супертяжелом весе. Главной задачей команды остается проведение крупных мероприятий, в частности возможного мегафайта с Энтони Джошуа, если он согласится выйти на ринг.

По его словам, Тайсон четко понимает, чего хочет от своей карьеры.

Я не думаю, что Джошуа будет готов, но если он захочет драться, Тайсон готов. Если нет, Тайсон захочет провести большой бой в августе или сентябре. Именно этого он хочет,

– отметит Уоррен.

В прошлом году Тайсон был занят своим телесериалом, другими обязательствами и документальным проектом, тогда как этот год он посвящает возвращению на первое место и полностью сосредоточен на своей карьере.

