Соперником Фьюри вместо Усика может стать боксер, переживший большую трагедию

Один из самых ожидаемых поединков последнего десятилетия таки может состояться. Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут сойтись на ринге.

Как пишет Sky Sport, боксеры планировали бой на 2026 год, однако смертельная авария, в которую Джошуа попал в Нигерии, все перечеркнула. Теперь же потенциальное возвращение "Эй-Джея" летом может вывести его на встречу с Фьюри.

Состоится ли бой Фьюри – Джошуа?

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что судьба поединка зависит от того, продолжит ли Джошуа карьеру.

Единственный человек, который может решить, хочет ли он продолжать драться, – это он сам. Я не знаю, хочет ли он это делать. Он очень богатый человек. Возможно, он это сделает, а возможно, и нет, кто знает? Но именно таким было его намерение,

– отметил промоутер.

Так же Уоррен сказал, что не поощрял Фьюри к возвращению. По его словам, Тайсон сам решает, с кем драться, но категорически против поединков с блогерами, как Джейк Пол.

Добавим, что Джошуа в предыдущем бою, как говорится на сайте BoxRec, победил Пола.

Что дальше для Фьюри?

Фьюри вернется после годичного перерыва и 11 апреля сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Как пишет Sky Sport, если "Цыганский король" выиграет, то будет иметь несколько вариантов на будущее. В частности, для Тайсона может быть привлекательной встреча с победителем боя за титул чемпиона мира WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

Также Фьюри хотел бы провести третий поединок с объединенным чемпионом Александром Усиком. Однако эксперты сомневаются, что Тайсон может быть интересным вариантом для украинца, который планирует завершить карьеру.

Когда может состояться бой Джошуа и Фьюри?