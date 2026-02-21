Соперником Фьюри вместо Усика может стать боксер, переживший большую трагедию
- Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут встретиться на ринге, если Джошуа решит продолжить карьеру после смертельной аварии в Нигерии.
- Фьюри планирует возвращение на ринг после годичного перерыва, в частности его бой с Арсланбеком Махмудовым запланирован на 11 апреля.
Один из самых ожидаемых поединков последнего десятилетия таки может состояться. Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут сойтись на ринге.
Как пишет Sky Sport, боксеры планировали бой на 2026 год, однако смертельная авария, в которую Джошуа попал в Нигерии, все перечеркнула. Теперь же потенциальное возвращение "Эй-Джея" летом может вывести его на встречу с Фьюри.
Состоится ли бой Фьюри – Джошуа?
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что судьба поединка зависит от того, продолжит ли Джошуа карьеру.
Единственный человек, который может решить, хочет ли он продолжать драться, – это он сам. Я не знаю, хочет ли он это делать. Он очень богатый человек. Возможно, он это сделает, а возможно, и нет, кто знает? Но именно таким было его намерение,
– отметил промоутер.
Так же Уоррен сказал, что не поощрял Фьюри к возвращению. По его словам, Тайсон сам решает, с кем драться, но категорически против поединков с блогерами, как Джейк Пол.
Добавим, что Джошуа в предыдущем бою, как говорится на сайте BoxRec, победил Пола.
Что дальше для Фьюри?
Фьюри вернется после годичного перерыва и 11 апреля сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Как пишет Sky Sport, если "Цыганский король" выиграет, то будет иметь несколько вариантов на будущее. В частности, для Тайсона может быть привлекательной встреча с победителем боя за титул чемпиона мира WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.
Также Фьюри хотел бы провести третий поединок с объединенным чемпионом Александром Усиком. Однако эксперты сомневаются, что Тайсон может быть интересным вариантом для украинца, который планирует завершить карьеру.
Когда может состояться бой Джошуа и Фьюри?
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, подтвердил, что встреча с Фьюри отложили из-за аварии, в которой "Эй-Джей" потерял двух тренеров.
- По его словам, возвращение Джошуа на ринг ожидается в конце лета, но бой с Фьюри может состояться не раньше конца 2026 года или начала 2027 года.