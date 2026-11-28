Чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел рассказал, что триумф Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в 2015 году сыграла важную роль в становлении его профессиональной карьеры. Немецкий боксер отметил, что успех британца открыл ему путь к престижным поединкам.

Он также упомянул, что лично присутствовал на знаковом поединке между Фьюри и Кличко, который состоялся в Дюссельдорфе. Об этом сообщает The Ring.

Кабаел назвал победу Фьюри над Кличко переломным моментом своей карьеры

Тогда он еще не был известным боксером и только начинал свой путь в профессиональном боксе. На бой его пригласил Диллиан Уайт, который передал ему билет.

Для меня победа Фьюри стала лучшим раскладом. Ключом, открывшим для меня двери в Riyadh Season, стал именно Тайсон. Если бы он тогда проиграл, то не имел бы такого влияния на спорт и не оказался бы там, где находится сегодня,

– рассказал Кабаел.

По словам немца, именно Фьюри впоследствии порекомендовал его своему менеджеру Спенсеру Брауну в качестве потенциального соперника для Арсланбека Махмудова в Эр-Рияде. Британец попросил включить Кабаела в кард этого вечера.

Отдельно Агит отметил символичность того, что спустя 11 лет после вечера победы Фьюри он снова выходит на ринг в Дюссельдорфе.

Драться на том же стадионе ровно через 11 лет после той ночи – это что-то невероятное. Думаю, настала моя эпоха. Это эпоха Кабаела в Германии. Я чувствую безумную поддержку как со стороны курдов, так и со стороны немцев, и именно поэтому мы сейчас забираем свое,

– заявил боксер.

Напомним, 28 ноября 2015 года Фьюри победил Кличко единогласным решением судей со счетом 115:112, 115:112 и 116:111. Поединок состоялся на тогдашней Esprit Arena в Дюссельдорфе. Британский боксер прервал 11-летнюю беспроигрышную серию украинца и отобрал у него чемпионские титулы WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring.

Следующий бой Агиты Кабаела против Нельсона Хисы запланирован на 28 ноября на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе.