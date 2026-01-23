Чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли вызвал британского боксера на бой. Об этом сообщает Seconds Out.
Что Уордли сказал о бое с Фьюри?
Британский боксер недавно публично заявил о том, что готов защищать титул в бою против Тайсона Фьюри.
Если он этого хочет – я в деле. Если этот бой не станет следующим, то точно не по моей вине. Пояс доступен,
– сказал чемпион мира.
Напомним, что Уордли победил Джозефа Паркера в октябре прошлого года и стал главным претендентом на бой с Усиком. Однако украинский чемпион отказался от титул WBO, который в конце концов перешел к британцу.
Отметим, что ранее Александр Усик высказался о возможной трилогии с Фьюри. Украинский боксер назвал условие, при котором в третий раз будет драться против "Цыганского короля".
При каком условии Усик подерется с Фьюри?
Усик в интервью Ready to Fight заявил, что будет рассматривать бой против Фьюри, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира.
"Почему нет, но только если это снова будет бой за абсолюта", – сказал Усик.
Как Фьюри может в третий раз подраться с Усиком?
В случае победы в возможном бою с Уордли Фьюри завоюет титул чемпиона мира по версии WBO.
Если же Усик в своем следующем поединке удачно выступит то защитит чемпионские пояса WBC, WBA и IBF.
После чего санкционирующие органы смогут разрешить поединок между украинцем и британцем. Победитель противостояния объединит все титулы в супертяжелом весе, что сделает его автоматически абсолютным чемпионом мира.
Напомним, что впервые Усик стал "абсолютом" в хевивейте после победы в первом бою с Фьюри в мае 2024 года.