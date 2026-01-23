Чемпион мира бросил вызов Фьюри: ранее он "отобрал" титул у Усика

Тайсон Фьюри объявил, что вернется на профессиональный ринг в 2026 году. "Цыганский король" в первом же бою может завоевать титул.

Чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли вызвал британского боксера на бой. Об этом сообщает Seconds Out.

Что Уордли сказал о бое с Фьюри?

Британский боксер недавно публично заявил о том, что готов защищать титул в бою против Тайсона Фьюри.

Если он этого хочет – я в деле. Если этот бой не станет следующим, то точно не по моей вине. Пояс доступен,

– сказал чемпион мира.

Напомним, что Уордли победил Джозефа Паркера в октябре прошлого года и стал главным претендентом на бой с Усиком. Однако украинский чемпион отказался от титул WBO, который в конце концов перешел к британцу.

Отметим, что ранее Александр Усик высказался о возможной трилогии с Фьюри. Украинский боксер назвал условие, при котором в третий раз будет драться против "Цыганского короля".

При каком условии Усик подерется с Фьюри?

Усик в интервью Ready to Fight заявил, что будет рассматривать бой против Фьюри, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира.

"Почему нет, но только если это снова будет бой за абсолюта", – сказал Усик.

Как Фьюри может в третий раз подраться с Усиком?