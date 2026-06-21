Впрочем, такое решение относительно места проведения боя подверглось критике в Великобритании. В частности, боксерский обозреватель Крис Манникс в интервью YouTube-каналу DAZN Boxing заявил, что это пощечина британским поклонникам этого вида спорта.

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Почему бой между двумя британцами может состояться в США?

Менникс рассказал, что решение провести бой в Лас-Вегасе продиктовано исключительно деньгами. Ни один стадион в Великобритании не даст за бой таких денег, как любое казино в Лас-Вегасе. Это самая большая пощечина британским фанатам бокса, которую только можно было нанести.

Я указываю пальцем на Тайсона Фьюри и в большей степени на Энтони Джошуа. Они оба могут сказать "нет". И в первую очередь Джошуа, потому что в его контракте указано, что бой должен состояться на территории Великобритании. Он должен держать оборону и говорить, что соблюдает требования контракта,

– отметил обозреватель бокса.

Он добавил, что решение провести бой в США — это оскорбление для миллионов британских болельщиков, которые годами поддерживали и Фьюри, и Джошуа. Это плохой сигнал для британского бокса, когда лучшие боксеры страны проводят свой большой бой за пределами родины.

В чём Мэнникс обвиняет боксёров?

По словам обозревателя бокса, Джошуа и Фьюри движет жадность. Они заработали сотни миллионов долларов благодаря поддержке британских болельщиков. Теперь же им придется заплатить еще по 5 тысяч долларов, чтобы полететь в Лас-Вегас и посмотреть их бой.

"А тем, кому не удастся полететь в США, придется проснуться в 4 часа утра, чтобы посмотреть бой двух британцев", — отметил Менникс.

И это в воскресенье, – подчеркнул он. Это безумие и абсолютное оскорбление для британских фанатов.