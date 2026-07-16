"Готовьтесь к взрыву": Фьюри сделал громкое заявление перед боем с Вахом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о деталях своей подготовки к предстоящему бою. Его соперником на ринге станет опытный польский боксер Мариуш Вах.

Поединок между 37-летним британцем и 46-летним поляком состоится 24 июля на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд). Об этом сообщает 24 Канал.

Как Фьюри готовится к бою с Вахом

Британец опубликовал пост в инстаграме, в котором подвел итоги тренировочного сбора.

Сборы были долгими, но весь этот тяжелый труд приносит свои плоды. Тренируйся усердно – побеждай легко! Готовьтесь к взрыву,

– написал Фьюри.

Для Фьюри этот бой станет промежуточным перед ожидаемым британским противостоянием с Энтони Джошуа, которое запланировано на конец 2026 года. Боксеры уже подписали контракт, а права на трансляцию будущего боя приобрела платформа Netflix.

Победитель встречи Фьюри – Вах станет первым обладателем гуманитарного пояса WBC Metta, учрежденного Всемирным боксерским советом.

Напомним, в своем предыдущем поединке Мариуш Вах уступил украинцу Виктору Выхристу. Также в списке польского спортсмена есть поражение от Владимира Кличко, которое он потерпел в 2012 году.

Интересно, что бой Фьюри в Таиланде состоится всего за день до разминочного поединка Джошуа против Кристиана Пренги, который пройдет 25 июля в Саудовской Аравии.