"Он уже пятый раз говорит": китайский гигант не верит, что Фьюри навсегда покинул бокс

Недавно Тайсон Фьюри обратился к своим поклонникам с коротким сообщением. "Цыганский король" решил завершить боксерскую карьеру.

Чжан Чжилей прокомментировал решение Тайсона Фьюри повесить перчатки на гвоздь. Китайский супертяжеловес считает, что британец может вернуться, сообщает 24 канал со ссылкой The Ring.

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Пять раз заканчивал карьеру

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался относительно завершения карьеры Тайсона Фьюри. Боксер отметил, что только "Цыганский король" знает, что делать и что будет дальше.

Чжилей подсчитал количество раз, когда Тайсон уже объявлял о завершении карьеры. Китайский гигант считает, что Фьюри может вскоре вернуться в ринг.

По моим подсчетам, он уже пятый раз говорит о завершении карьеры. Тайсон может вернуться через несколько дней или месяцев,

– сказал Чжилей.

Напомним, что в 2022 году Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры. После того "Цыганский король" вернулся и провел четыре поединка и дважды защитил пояс WBC, а также дважды проиграл Александру Усику.