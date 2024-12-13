Российский флаг убрали с чемпионского пояса WBC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сдержал свое обещание. С пояса WBC исчез флаг враждебной России.

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук продемонстрировал обновленный чемпионский пояс, на котором уже нет вражеских триколоров. Вместо флага России на поясе разместили флаг Саудовской Аравии, сообщает 24 Канал.

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Пояс без флага России

Это мощный шаг со стороны боксерского сообщества накануне боя Александра Усика.

Интересно, что именно в Саудовской Аравии уже 21 декабря этого 2024-го года состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Первый поединок также состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Оба боксера уже закрыли двери своих тренировочных лагерей и берут курс в Эр-Рияд.

Напомним! Первый бой между Усиком и Фьюри закончился победой украинца по раздельному решению судей. После чего Тайсон активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте.

Официальным транслятором реванша в Украине, как и первого боя, будет медиасервис MEGOGO. В Украине этот поединок можно будет посмотреть в ночь с 21-го на 22-е декабря.