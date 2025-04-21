Олимпийский призер жестко нокаутировал оппонента: видео победного удара

В воскресенье, 20 апреля, состоялся грандиозный вечер бокса в английском Бирмингеме. В одном из поединков Фрейзер Кларк сражался против Эбенезера Тетте.

Кларк одержал эффектную победу над Тетте. Олимпийский призер досрочно одолел ганского боксера в очном противостоянии, сообщает 24 канал.

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Как Кларк одолел Тетте

Боксеры с первого раунда устроили настоящую рубку в ближнем бою. Однако Фейзер Кларк оказался сильнее Эбенезера Тетте, нанеся два точных удара и отправил оппонента в нокдаун.

В результате рефери решил остановить поединок, засчитав победу Кларку. Ганский боксер был разъярен и пытался доказать, что он готов драться дальше, но его успокоила команда.

Напомним, что Фрейзер Клар является призером Олимпийских игр. Британский боксер завоевал "бронзу" на Играх-2024 в Токио.