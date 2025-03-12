В августе 2023-го года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, будут ли шансы у "Динамита" на победу в возможном реванше, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Дюбуа изменился после первого боя против Усика

Известный промоутер уверен, что британский боксер сильно изменился, если сравнивать его с первым боем против Усика.

Дюбуа очень изменился с того боя, он вырос. Мы видели три его выступления после этого. Сейчас это совсем другой Дэниэль Дюбуа, пришло его время победить. Дюбуа надо быть боссом на ринге с Усиком. Надо давить на него и я уверен, что Даниэль способен на это,

– сказал Уоррен.

Отметим, что после поражения от Усика Дюбуа провел уже три боя, в которых одержал три победы. Даниэль одолел американца Джаррела Миллера, хорвата Филиппа Хрговича и британца Энтони Джошуа. Свой последний бой "Динамит", владеющий поясом чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, провел в сентябре прошлого года.

Не исключено, что в своем следующем бою Дюбуа сойдется в ринге против Энтони Джошуа. В таком случае Усик может подраться с временным чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.