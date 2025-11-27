"Его карьера в опасности": промоутер предостерег Джошуа перед боем с Полом

Меньше месяца осталось до следующего боя Энтони Джошуа. Уже 19 декабря 2025 года Эй Джей столкнется в ринге с Джейком Полом.

Поединок состоится в американском Майами. Накануне промоутер Фрэнк Уоррен сделал неожиданное предостережение для Энтони Джошуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Вот это да Промоутер шокировал заявлением об Усике, который едва не сорвал бой непобедимого боксера

Что может произойти с карьерой Джошуа после боя с Полом?

Известный функционер предположил, что может произойти с карьерой Эй Джея, если 19 декабря он проиграет Джейку Полу.

Если Джошуа будет плохо выглядеть в бою с Полом или вообще проиграет, то его карьера в опасности. Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем,

– заявил Уоррен.

Интересно, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик уже сделал свой прогноз на бой Пол – Джошуа.

"Кто выиграет в противостоянии между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Возможно, Энтони Джошуа – по решению судей", – процитировало слова Усика издание Boxing News Online.

Что известно о бое Пол – Джошуа?