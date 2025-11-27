"Его карьера в опасности": промоутер предостерег Джошуа перед боем с Полом
- Энтони Джошуа встретится с Джейком Полом в ринге 19 декабря 2025 года в Майами.
- Промоутер Фрэнк Уоррен предостерег, что неудача Джошуа в этом бою может поставить под угрозу его будущую карьеру.
Меньше месяца осталось до следующего боя Энтони Джошуа. Уже 19 декабря 2025 года Эй Джей столкнется в ринге с Джейком Полом.
Поединок состоится в американском Майами. Накануне промоутер Фрэнк Уоррен сделал неожиданное предостережение для Энтони Джошуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Что может произойти с карьерой Джошуа после боя с Полом?
Известный функционер предположил, что может произойти с карьерой Эй Джея, если 19 декабря он проиграет Джейку Полу.
Если Джошуа будет плохо выглядеть в бою с Полом или вообще проиграет, то его карьера в опасности. Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем,
– заявил Уоррен.
Интересно, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик уже сделал свой прогноз на бой Пол – Джошуа.
"Кто выиграет в противостоянии между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Возможно, Энтони Джошуа – по решению судей", – процитировало слова Усика издание Boxing News Online.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Их бой продлится не более 8-ми раундов, а драться боксеры будут в перчатках 10 унций.
Для Энтони ввели ограничения по весу, поэтому британцу не получится подойти к поединку в комфортном для себя весе.
Джошуа и Пол уверены в своей победе в очном противостоянии. Однако в мире бокса убеждены, что Эй Джей просто не оставит шансов боксеру-блогеру.
Последний раз Энтони выходил на ринг еще в сентябре прошлого 2024 года, когда был легко нокаутирован своим земляком Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало четвертым в карьере Эй Джея в профессионалах. Всего за спиной британца есть 28 побед (25 – нокаутом).
Зато Пол-младший получил в профессионалах 12 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. В своем крайнем бою в июне 2025-го Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.