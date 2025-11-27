"Його кар'єра у небезпеці": промоутер застеріг Джошуа перед боєм із Полом

Менше місяці залишилось до наступного бою Ентоні Джошуа. Вже 19 грудня 2025 року Ей Джей зіштовхнеться у ринзі із Джейком Полом.

Поєдинок відбудеться в американському Маямі. Напередодні промоутер Френк Воррен зробив несподіване застереження для Ентоні Джошуа, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що може статись із кар'єрою Джошуа після бою із Полом?

Відомий функціонер припустив, що може статись із кар'єрою Ей Джея, якщо 19 грудня він програє Джейку Полу.

Якщо Джошуа матиме поганий вигляд у бою з Полом або взагалі програє, то його кар'єра у небезпеці. Враховуючи весь досвід, все резюме Джошуа, він має перемагати і спокійно йти далі. Пол – великий, великий андердог у цьому бою. У разі невдачі це поставить під питання будь-які великі бої Ентоні в майбутньому,

– заявив Воррен.

Цікаво, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик вже зробив свій прогноз на бій Пол – Джошуа.

"Хто виграє у протистоянні між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі? Можливо, Ентоні Джошуа – за рішенням суддів", – процитувало слова Усика видання Boxing News Online.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?