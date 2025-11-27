"Його кар'єра у небезпеці": промоутер застеріг Джошуа перед боєм із Полом
- Ентоні Джошуа зустрінеться з Джейком Полом у ринзі 19 грудня 2025 року в Маямі.
- Промоутер Френк Воррен застеріг, що невдача Джошуа в цьому бою може поставити під загрозу його майбутню кар'єру.
Менше місяці залишилось до наступного бою Ентоні Джошуа. Вже 19 грудня 2025 року Ей Джей зіштовхнеться у ринзі із Джейком Полом.
Поєдинок відбудеться в американському Маямі. Напередодні промоутер Френк Воррен зробив несподіване застереження для Ентоні Джошуа, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Що може статись із кар'єрою Джошуа після бою із Полом?
Відомий функціонер припустив, що може статись із кар'єрою Ей Джея, якщо 19 грудня він програє Джейку Полу.
Якщо Джошуа матиме поганий вигляд у бою з Полом або взагалі програє, то його кар'єра у небезпеці. Враховуючи весь досвід, все резюме Джошуа, він має перемагати і спокійно йти далі. Пол – великий, великий андердог у цьому бою. У разі невдачі це поставить під питання будь-які великі бої Ентоні в майбутньому,
– заявив Воррен.
Цікаво, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик вже зробив свій прогноз на бій Пол – Джошуа.
"Хто виграє у протистоянні між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі? Можливо, Ентоні Джошуа – за рішенням суддів", – процитувало слова Усика видання Boxing News Online.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Їх бій триватиме не більше 8-ми раундів, а битимуться боксери у рукавицях 10 унцій.
Для Ентоні ввели обмеження щодо ваги, тому британцю не вийде підійти до поєдинку у комфортній для себе вазі.
Джошуа та Пол впевнені у своїй перемозі в очному протистоянні. Однак у світі боксу переконані, що Ей Джей просто не залишить шансів боксеру-блогеру.
Востаннє Ентоні виходив на ринг ще у вересні минулого 2024 року, коли був легко нокаутований своїм земляком Даніелем Дюбуа. Ця поразка стала четвертою у кар'єрі Ей Джея у професіоналах. Загалом за спиною британця є 28 перемог (25 – нокаутом).
Натомість Пол-молодший здобув у професіоналах 12 звитяг (7 – нокаутом) при одній поразці. У своєму крайньому бою у червні 2025-го Джейк переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.