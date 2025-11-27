Френк Воррен впевнений, що Олександр Усик слідом за поясом WBO відмовиться від ще одного або двох чемпіонських титулів. Тому наразі через українця, який володіє майже усіма поясами у хевівейті, у Мозеса Ітауми виникли проблеми із пошуком нового суперника, передає 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Цікаво Директор команди Усика назвав боксерів, які мають побитися за титул українця

Чому Усик заваджав знайти суперника для Ітауми?

За словами промоутера, багато боксерів не хочуть ризикувати усім у протистояннях проти "Нового Майка Тайсона". Воррен переконаний, що бійці вважають, що Усик звільнить ще якісь пояси, що дасть їм можливість побитись за хороші гонорари.

Це було складно через те, на якому етапі він перебуває у своїй кар’єрі. Багато людей не хочуть ризикувати, б’ючись із ним, бо всі вони вважають, що, Усик звільнить один чи два пояси, і вони отримають можливість поборотися за них за хороші гроші,

– заявив Воррен.

Сам 20-річний непереможний боксер впевнений, що Усик не хоче виходити проти нього в один ринг.

"Усик насправді не хотів би битися зі мною. Бо якби я з ним бився і переміг його, це звело б нанівець багато з того, чого він уже досяг. Олімпійський чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, абсолютний чемпіон у важкій вазі, але програв 20-річному. Це просто не має сенсу", – заявляв Ітаума у коментарі ютуб-каналу iFL TV.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про наступний бій Ітауми?