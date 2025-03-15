Промоутер Дюбуа отреагировал на решение WBO заставить Усика подраться с Паркером

Боксерская организация WBO требует у Александра Усика провести обязательную защиту титула против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Однако это никак не входило в планы украинца, который хочет дать реванш Даниэлю Дюбуа.

Александру Усику дали 30 дней, чтобы договориться о бое с Джозефом Паркером. Не исключено, что украинец откажется от этой обязательной защиты титула ради реванша с Даниэлем Дюбуа. Однако в таком случае потеряет чемпионский пояс, а на кону реванша Усик – Дюбуа не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

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Реакция промоутера Дюбуа

Промоутер "Динамита" Фрэнк Уоррен отреагировал на решение WBO, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа? Посмотрим, что произойдет. В этой ситуации задействовано много компонентов, которые находятся в движении. Но может сказать одно – Джозеф Паркер сейчас в отличной позиции. Это сто процентов,

– сказал Уоррен.

Также существует вариант, что Паркеру заплатят хорошую сумму ради того, чтобы он позволил провести вторую битву Усика против Дюбуа. А потом получит шанс провести бой с победителем реванша за абсолютное чемпионство.

Напомним, что 22 февраля Паркер легко защитил свой пояс временного чемпиона мира WBO, нокаутировав во втором раунде Мартина Баколе. Конголезский боксер заменил в последний момент больного Дюбуа и приехал в Эр-Рияд вообще неподготовленным.

К слову. Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023-го года.

В команде непобедимого украинца уже обратились к Турки Аль Аш-Шейху за помощью. Они уверены, что Турки сможет повлиять на решение организации.