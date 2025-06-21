Влиятельный промоутер назвал следующего великого чемпиона королевского веса после Усика

Известный промоутер Фрэнк Уоррен вспомнил, как впервые организовал вечер бокса и чем планирует заниматься в ближайшем будущем. Также авторитетный боксерский функционер рассказал, кто может стать преемником Александра Усика в хевивейте.

73-летний промоутер рассказал о своем опыте в организации боксерских событий. Свой первый вечер бокса Фрэнк Уоррен организовал еще в далеком 1977-м году, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

Читайте также Известный тренер оставил свой прогноз на долгожданный реванш Усик – Дюбуа

Уоррен о своем будущем в боксе и новом чемпионе хевивейта

Поэтому за его спиной уже 48 лет опыта организации боксерских событий. Правда, набирался опыта Уоррен работая на другую компанию. Также промоутер откровенно рассказал, сколько еще хочет заниматься данным делом, вспомнив будущий реванш Усик против Дюбуа.

Относительно страсти – так, она осталась. Но я точно не хочу этим заниматься в 93 года. Нет, думаю (об уходе на пенсию – 24 Канал), что в 93 года лучше заняться скейтбордингом. Мечтаю продолжать организовывать мегафайты. 19 июля на "Уэмбли" будет грандиозный бой,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Известный промоутер добавил, что ему интересно следить за выступлениями 20-летнего британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы, которому он пророчит преемственность Александра Усика в королевском весе.

Также интересно наблюдать за карьерой Мозеса Итаумы – я верю, что он станет следующим великим чемпионом в тяжелом весе.

Сам украинский чемпион мира также верит в то, что в будущем вместо него на вершине хевивейти разместится Итаума. Отметим, что "Новый Майк Тайсон" имеет за своей спиной 12 побед в профессионалах (10 – нокаутом). Уже 16 августа Мозес официально вернется на ринг поединком против 37-летнего Диллиана Уайта, который сбежал от боя с украинцем Владиславом Сиренко.