Известный промоутер анонсировал новый бой преемника Усика
Лишь 16 августа Мозес Итаума легко победил нокаутом опытного Диллиана Уайта. Однако до конца текущего 2025 года "Новый Майк Тайсон" проведет еще один бой.
Промоутер 20-летнего британского боксера Фрэнк Уоррен рассказал о ближайших планах Мозеса Итаумы. Известный функционер назвал нескольких потенциальных кандидатов соперников "Нового Майка Тайсона", пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Когда состоится следующий бой Итаумы?
По словам Уоррена, Итаума вернется в ринг еще до конца 2025 года, а точнее в декабре.
Как он сказал в субботу, если получит шанс на бой за чемпионский титул, он откроет эту дверь. И я не сомневаюсь, что он этого захочет. Возможно, не в следующем поединке, но точно в течение следующих 12 месяцев. Мне очень нравится поединок с Хрговичем. Думаю, это хороший бой для Мозеса, чтобы сделать следующий шаг на мировом уровне. Но есть и другие имена,
– сказал Уоррен.
Также промоутер добавил в список Агита Кабаела, Майкла Хантера, Джареда Андерсона и Кубрата Пулева.
Напомним, что победа Итаумы над Уайтом стала для 20-летнего британца 13-й на профи-ринге (11 – нокаутом).
