Лише 16 серпня Мозес Ітаума легко переміг нокаутом досвідченого Ділліана Вайта. Однак до кінця поточного 2025 року "Новий Майк Тайсон" проведе ще один бій.

Промоутер 20-річного британського боксера Френк Воррен розповів про найближчі плани Мозеса Ітауми. Відомий функціонер назвав декількох потенційних кандидатів суперників "Нового Майка Тайсона", пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Коли відбудеться наступний бій Ітауми?

За словами Воррена, Ітаума повернеться у ринг ще до кінця 2025 року, а точніше у грудні.

Як він сказав у суботу, якщо отримає шанс на бій за чемпіонський титул, він відчинить ці двері. І я не сумніваюся, що він цього захоче. Можливо, не в наступному поєдинку, але точно протягом наступних 12 місяців. Мені дуже подобається поєдинок з Хрговичем. Думаю, це хороший бій для Мозеса, щоб зробити наступний крок на світовому рівні. Але є й інші імена,

– сказав Воррен.

Також промоутер додав до списку Агіта Кабаєла, Майкла Хантера, Джареда Андерсона та Кубрата Пулєва.

Нагадаємо, що перемога Ітауми над Вайтом стала для 20-річного британця 13-ю на профі-рингу (11 – нокаутом).