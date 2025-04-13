Известный промоутер оценил шансы на проведение боя "Нового Майка Тайсона" против Усика
- Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о готовности 20-летнего Мозеса Итаума к возможному поединку с Александром Усиком.
- Итаума успешно защитил титул WBO Intercontinental и получил пояс WBA International, победив Демси Маккина.
- Уоррен считает, что Итаума может бороться за титул чемпиона мира уже в этом или следующем году.
- Следующий бой Итаума состоится 24 мая в Глазго против Майкла Балогуна.
Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен оценил выступления 20-летнего Мозеса Итаума. Менеджер рассказал о возможности и готовности "Нового Майка Тайсона" к возможному бою с непобедимым Александром Усиком.
Фрэнк Уоррен вспомнил в своем интервью последний бой Мозеса Итаума, в котором он успешно защитил титул WBO Intercontinental, а также получил чемпионский пояс WBA International. 20-летний боксер одолел Демси Маккина из США.
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Уоррен о готовности Итаума на чемпионский бой
По словам известного промоутера, этот поединок был феноменальным от молодого боксера. Он немного времени провел в ринге, отметив его боксерский интеллект и работу джебом, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Также Уоррен оценил готовность Итаума к большим поединкам и откровенно рассказал, может ли Мозес уже в этом 2025-м году побороться за титул чемпиона мира. Фрэнк даже взял условный бой с Александром Усиком.
Я думаю, что в этом году он мог бы биться за титул чемпиона мира. Кто знает? Он может провести бой с ним в этом году. Все возможно. Мы должны посмотреть, что произойдет, но Мозес, я думаю, через один или два боя вполне способен оказаться в компании со всеми этими ребятами. Он может быть там вместе со всеми ними,
– заявил Уоррен.
К слову. Уже 24 мая в Глазго (Шотландия) Мозес Итаума проведет бой против 41-летнего американского боксера Майкла Балогуна.
Напомним, что сейчас статистика молодого талантливого боксера составляет 11 побед, 9 из которых были нокаутом.