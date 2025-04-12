Тедди Атлас не удивил выбором такого соперника. Легендарный коуч поразмышлял и дал философский ответ, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Вот так 45-летний бывший соперник Кличко будет драться за титул: когда состоится бой

Кто нанесет поражение Усику

По словам известного тренера, время – это соперник, который останавливает всех даже топовых боксеров. Он настиг Мухаммеда Али, а теперь настал момент сломать идеальную статистику Александра Усика.

Также Атлас добавил, что Усик в свои 38 лет до сих пор сохраняет статус непобедимого бойца только потому, что он ведет отличный образ жизни, находясь в отличной форме.

Кто сейчас может победить Усика? Вы готовы к моему ответу? Это тот самый парень, который победил всех великих боксеров. Это отец-время. Он просто ждет своего момента. Независимо от того, вас зовут Али, Луис или ваше имя Усик, он просто ждет времени. Он непобедим. А сейчас Усику 38 лет, хотя он в прекрасной форме из-за того, что ведет прекрасный образ жизни,

– заявил известный наставник.

Справка. Александр Усик оформил 23 победы в 23-х проведенных боях (14 – нокаутом).

Сейчас последней жертвой "Кота" стал Тайсон Фьюри, которого Александр дважды победил в прошлом году. Эти поражения поставили очередной "крест" на карьере "Цыганского короля".

Усик близок к проведению реванша с Даниэлем Дюбуа, который может состояться в июле 2025-го года. WBO уже поступила петиция с просьбой перенести защиту пояса украинца против Джозефа Паркера.