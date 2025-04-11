Реванш против Даниэля Дюбуа является приоритетным для Александра Усика. Поэтому поединок против Джозефа Паркера должен быть перенесен.

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Команда Усика обратилась к WBO

В WBO уже даже поступила петиция, в которой просят отсрочить бой Усика против Паркера. Президент боксерской организации Густаво Оливери рассказал о соответствующем письме, просьбу которого рассмотрят уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Есть петиция в чемпионский комитет по рассмотрению объединительного боя Усик-Дюбуа в супертяжелом весе. Поэтому мы публично объявим официальное решение по этому вопросу, включая статус обязательного претендента Паркера,

– заявил глава WBO.

Если поединок Усик – Паркер отсрочат, то вполне возможно, что Александр вернется в ринг летом 2025-го года реваншем против Дюбуа. Если в WBO согласятся перенести защиту пояса, то титул останется у украинца. Даниэль уверял, что лучше всего будет провести их вторую очную битву уже в июле текущего года.

В таком случае Паркер в будущем может получить поединок за звание "абсолюта" хевивейта, а перед этим подраться с условным Энтони Джошуа.