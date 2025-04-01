Эксперт отговаривает Усика от боя в октагоне, назвав ориентировочный гонорар украинца

В прессе появляется много комментариев и информации вокруг возможного боя между королем хевивейта по боксу Александром Усиком и блогером-боксером Джейком Полом. Эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис считает такой поединок неуместным.

По мнению Гарета Дэвиса, поединок Александр Усик – Джейк Пол вообще не соберет ажиотаж и никому не нужен. Эксперт не понимает, чем руководствуется украинский боксер, когда хочет выйти в октагон, информирует 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Мнение эксперта относительно боя Усик – Пол

Дэвис отметил, что в таком бою Усик сможет заработать ориентировочно 50 миллионов долларов. Однако надеется, что Александр откажется от идеи проведения такого поединка по правилам MMA, ведь нет опыта поединков в октагоне.

Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии?

– заявил эксперт.

Обозреватель бокса добавил, что бой с Полом никак не повлияет на наследие Усика и его авторитет в спорте.

Дэвис отметил, что бывший чемпион мира и его друг Карл Фроч победил бы Джейка Пола одной связанной рукой за спиной. Также все шансы на победу имеет и Усик. Если Александр мощно попадет по скандальному бойцу, то отправит Пола-младшего в быстрый нокаут.

Отметим, что ранее вызов непобедимому украинцу бросал уже экс-чемпион UFC Алекс Перейра. В команде Усика тоже не исключают этого поединка. Хотя приоритетом является бой за "абсолют" в хевивейте в боксе против Даниэля Дюбуа.