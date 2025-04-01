Эксперт отговаривает Усика от боя в октагоне, назвав ориентировочный гонорар украинца
- Эксперт Гарет Дэвис считает, что бой Александра Усика с Джейком Полом неуместен и не нужен фанатам бокса, несмотря на возможный гонорар в 50 миллионов долларов для Усика.
- Дэвис отметил, что такой поединок не повлияет на наследие Усика, и высказал мнение, что Усик легко победит Пола, если решится на бой.
- Несмотря на возможность боя с Полом, приоритетом для Усика остается бой за "абсолют" в хевивейте против Даниэля Дюбуа.
В прессе появляется много комментариев и информации вокруг возможного боя между королем хевивейта по боксу Александром Усиком и блогером-боксером Джейком Полом. Эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис считает такой поединок неуместным.
По мнению Гарета Дэвиса, поединок Александр Усик – Джейк Пол вообще не соберет ажиотаж и никому не нужен. Эксперт не понимает, чем руководствуется украинский боксер, когда хочет выйти в октагон, информирует 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.
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Мнение эксперта относительно боя Усик – Пол
Дэвис отметил, что в таком бою Усик сможет заработать ориентировочно 50 миллионов долларов. Однако надеется, что Александр откажется от идеи проведения такого поединка по правилам MMA, ведь нет опыта поединков в октагоне.
Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии?
– заявил эксперт.
Обозреватель бокса добавил, что бой с Полом никак не повлияет на наследие Усика и его авторитет в спорте.
Дэвис отметил, что бывший чемпион мира и его друг Карл Фроч победил бы Джейка Пола одной связанной рукой за спиной. Также все шансы на победу имеет и Усик. Если Александр мощно попадет по скандальному бойцу, то отправит Пола-младшего в быстрый нокаут.
Отметим, что ранее вызов непобедимому украинцу бросал уже экс-чемпион UFC Алекс Перейра. В команде Усика тоже не исключают этого поединка. Хотя приоритетом является бой за "абсолют" в хевивейте в боксе против Даниэля Дюбуа.