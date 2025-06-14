"Такого трудно найти": известный тренер объяснил, почему Ломаченко легендарный боксер

Василий Ломаченко в начале июня появился в публичном пространстве. "Матрица" сообщил сообществу о завершении боксерской карьеры.

Роберт Гарсия высказался относительно Василия Ломаченко и его карьеры. Американский тренер считает боксера невероятно талантливым, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что сказал Гарсия о Ломаченко

Специалист заявил, что Василий Ломаченко построил замечательную карьеру в профессиональном ринге. По его мнению, это удалось боксеру благодаря своему таланту.

Роберт Гарсия отметил уникальность Ломаченко. Американский тренер заявил, что редко бывают такие боксеры, как Василий.

Ломаченко – редкий талант. Другого такого будет очень трудно найти. Такие бойцы появляются раз на очень долгое время – с такой техникой, работой ног, скоростью. И, кстати, с довольно приличным ударом - пусть не самым сильным, но серьезным,

– сказал Гарсия.

Роберт Гарсия подчеркнул, что Василий Ломаченко должен быть примером для молодых боксеров. Ему должно подражать поколение, подрастающего сейчас.

Напомним, что Василий Ломаченко перед завершением карьеры дрался против Джорджа Камбососа в мае прошлого года. Тогда "Матрица" одолел австралийца и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Ранее легендарный боксер Мэнни Пакьяо прокомментировал решение Василия Ломаченко покинуть профессиональный ринг и бокс в целом.