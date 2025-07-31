Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер отмечал, что хочет провести еще один бой после поединка над представителем Великобритании.

В спортивном сообществе активно обсуждают будущее Короля хевивейта. Роберт Гарсия высказался относительно карьеры абсолютного чемпиона мира, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что сказал Гарсия о карьере Усика?

Известный тренер отметил, что Александр Усик должен в ближайшее время завершить карьеру. Роберт Гарсия считает большой ошибкой, если украинский чемпион решит подраться с младшим боксером.

Гарсия заявил, что хочет увидеть, как Александр Усик завершит карьеру в статусе непобежденного. По его мнению, таким образом украинский боксер оставит еще большее наследие после своего ухода с ринга.

Я бы очень хотел увидеть то, как он уходит из бокса на вершине. Если он продолжит драться, мы увидим его против молодого льва, который полностью доминирует из-за своего возраста, то его ждет печальный финал, который мы запомним именно таким,

– сказал Гарсия.

Напомним, что 38-летний Александр Усик досрочно победил 27-летнего Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали о том, что Дев Сахни рассказал, почему ему неприятно было смотреть реванш Усик – Дюбуа, который состоялся 19 июля. Промоутер объяснил свое мнение.