У спортивній спільноті активно обговорюють майбутнє Короля хевівейту. Роберт Гарсія висловився щодо кар'єри абсолютного чемпіона світу, пише 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що сказав Гарсія про кар'єру Усика?

Відомий тренер наголосив, що Олександр Усик має найближчим часом завершити кар'єру. Роберт Гарсія вважає великою помилкою, якщо українським чемпіон вирішить побитись з молодшим боксером.

Гарсія заявив, що хоче побачити, як Олександр Усик завершить кар'єру у статусі непереможеного. На його думку, таким чином український боксер залишить ще більшу спадщину після свого відходу з рингу.

Я б дуже хотів побачити те, як він йде з боксу на вершині. Якщо він продовжить битися, ми побачимо його проти молодого лева, який повністю домінує через свій вік, то на нього чекає сумний фінал, який ми запам'ятаємо саме таким,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що 38-річний Олександр Усик достроково переміг 27-річного Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Дев Сахні розповів, чому йому неприємно було дивитись реванш Усик – Дюбуа, який відбувся 19 липня. Промоутер пояснив свою думку.