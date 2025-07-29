Проте на титули українського чемпіона залишились інші претенденти. Олександр Усик може отримувати неочікуваного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також Відомий промоутер пояснив, чому йому було неприємно дивитись реванш Усик – Дюбуа

З ким може побитись Усик?

Найближчим часом IBF планує визначити наступного суперника для Олександра Усика. Організація має наміри виставити на торги бій між Ефе Аджагбою та Френком Санчесом, адже раніше вони не могли домовитись про поєдинок.

Аукціон стосовно бою Аджагба – Санчес заплановано на серпень 2025 року. Промоутер, який зробить найбільшу ставку, отримає право на проведення поєдинку між нігерійцем та кубинцем.

Переможець бою отримає можливість битись з Олександром Усиком за титул. Якщо український боксер завершить кар'єру, тоді тріумфатор поєдинку битиметься проти Дерека Чісори.

До слова. Ефе Аджагба та Френк Санчес зустрічались між собою чотири року тому. Тоді нігерійський боксер поступився представнику Куби рішенням суддів.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді поєдинку та відібрав чемпіонський пояс IBF.

Раніше повідомляли про те, що Джордж Гроувз назвав боксера, з яким не треба битись Олександру Усику у майбутньому.