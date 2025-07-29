Абсолютний чемпіон світу має серію з 24 звитяг у 24 боях. Джордж Гроувз висловився щодо наступного поєдинку Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Escapist Magazin.

Читайте також Він викидає багато ударів, – Паркер розповів, завдяки чому можна перемогти Усика

З ким не потрібно битись Усику?

Джордж Гроувз вважає, що в українських боксерів інший спосіб мислення. Колишній чемпіон світу наголосив, що Олександр Усик має хорошу дисципліну.

Гроувз заявив, що ера Олександра Усика у боксі майже підійшла до свого завершення. Український чемпіон вже усіх переміг, а потім знову повернувся та вдруге здолав усіх суперників.

Чи хочу я знову побачити бій Усика проти Ф’юрі? Ні. У цьому бою немає сенсу,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа, нокаутувавши його у п'ятому раунді бою. Тепер український боксер повинен провести захист титулу WBO проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомляли про те, що Стівен Едвардс висловився про успіхи Олександра Усика у боксі. Американський тренер несподівано применшив досягнення українського чемпіона.