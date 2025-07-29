Абсолютный чемпион мира имеет серию из 24 побед в 24 боях. Джордж Гроувз высказался относительно следующего поединка Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Escapist Magazin.

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С кем не нужно драться Усику?

Джордж Гроувз считает, что у украинских боксеров другой способ мышления. Бывший чемпион мира отметил, что Александр Усик имеет хорошую дисциплину.

Гроувз заявил, что эра Александра Усика в боксе почти подошла к своему завершению. Украинский чемпион уже всех победил, а потом снова вернулся и второй раз одолел всех соперников.

Хочу ли я снова увидеть бой Усика против Фьюри? Нет. В этом бою нет смысла,

– сказал Гроувз.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в пятом раунде боя. Теперь украинский боксер должен провести защиту титула WBO против Джозефа Паркера.

Ранее сообщалось о том, что Стивен Эдвардс высказался об успехах Александра Усика в боксе. Американский тренер неожиданно преуменьшил достижения украинского чемпиона.