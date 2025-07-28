Американский тренер считает, что Александр Усик является лучшим боксером хевивейта со времен Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Также Стивен Эдвардс уверен, что украинец входит в топ-10 лучших боксеров этого века и десятку лучших левшей в истории, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что сказал Эдвардс о боксерском наследии Усика?

Наставник из США не хотел переоценивать и недооценивать наследие Усика. Однако Эдвардс считает, что те, кто называет Усика лучшим боксером в супертяжелом весе за всю историю преувеличивают.

Я думаю, что есть поспешность в признании Усика лучшим, и я не понимаю, почему. Лично я считаю его одним из лучших боксеров всех времен. Я думаю, что он заслужил это. Я также считаю, что он входит в десятку или двенадцатку лучших боксеров в супертяжелом весе за всю историю. Я не ставлю его выше Холифилда и Льюиса, но я вижу его выше Кличко, если нужно составить конкретный рейтинг,

– сказал Эдвардс.

"Если вы считаете, что Владимир находится на грани двенадцатки лучших, то справедливо включить в нее Усика, если вы считаете, что Усик лучше Владимира, а я именно так и считаю", – добавил наставник.

Вспомним, что 19 июля Усик победил в реванше Дюбуа на "Уэмбли". Это был предпоследний бой в карьере украинского чемпиона. Теперь у Александра за спиной 24 победных поединка. После этого боя Усику санкционировали битву против Джозефа Паркера, который является обязательным претендентом по линии WBO. Если Александр откажется от пояса, то снова потеряет звание "абсолюта".