Одним из возможных соперников Александра Усика является Джозеф Паркер. Новозеландский боксер высказался об украинском чемпионе, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Как Паркер собирается победить Усика?

Джозеф Паркер рассказал о том, как собирается победить Александра Усика в очном противостоянии. Временный чемпион мира WBO отметил, что украинский боксер имеет хорошую технику.

Паркер также подчеркнул уровень боксерского интеллекта Усика. По словам новозеландца, надо отвечать на удары Короля хевивейта собственными панчами.

Он выбрасывает много ударов, надо быть в хорошей физической форме, иметь хорошую выносливость и быть в состоянии выдержать это от первого до последнего раунда,

– сказал Паркер.

Напомним о том, что Джозеф Паркер является главным претендентом на титул WBO, которым владеет Александр Усик. Всемирная боксерская организация предписала украинскому боксеру провести защиту с новозеландцем.

Ранее сообщали, что Шеннон Бриггс назвал главную особенность Александра Усика, которой нет ни у одного боксера. Бывший чемпион мира сравнил украинца с машиной на высокой скорости.