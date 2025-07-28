Одним з можливих суперників Олександра Усика є Джозеф Паркер. Новозеландський боксер висловився про українського чемпіона повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Як Паркер збирається перемогти Усика?

Джозеф Паркер розповів про те, як збирається перемогти Олександра Усика в очному протистоянні. Тимчасовий чемпіон світу WBO наголосив, що український боксер має хорошу техніку.

Паркер також підкреслив рівень боксерського інтелекту Усика. Зі слів новозеландця, треба відповідати на удари Короля хевівейту власними панчами.

Він викидає багато ударів, треба бути в хорошій фізичній формі, мати хорошу витривалість і бути в змозі витримати це від першого до останнього раунду,

– сказав Паркер.

Нагадаємо про те, що Джозеф Паркер є головним претендентом на титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Всесвітня боксерська організація наказала українському боксеру провести захист з новозеландцем.

Раніше повідомляли, що Шеннон Бріггс назвав головну особливість Олександра Усика, якої немає у жодного боксера. Колишній чемпіон світу порівняв українця з машиною на високій швидкості.