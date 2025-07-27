Ділліан Вайт висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Відомий боксер прокоментував перемогу українського Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Що Вайт сказав про реванш Усик – Дюбуа?

Ділліан Вайт наголосив, що останній удар Олександра Усика був дуже сильним та прийшовся прямо у щелепу Даніеля Дюбуа. Боксер підкреслив, що скоріш за все британець вже втратив орієнтацію у просторі.

Легко стояти та казати, що він здався. Я не думаю, що він здався, він просто був дезорієнтований. Очевидно, Дюбуа з тих хлопців, які люблять шукати свого батька, коли потрапляють у біду. І, можливо, він не зміг знайти свого батька після того удару, який би заспокоїв Дюбуа,

– сказав Вайт.

Нагадаємо, що Олександр Усик у п'ятому раунді спочатку відправив Даніеля Дюбуа у нокдаун. Після того, як британський боксер піднявся, український чемпіон відправив суперника в нокаут.

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