Диллиан Уайт высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Известный боксер прокомментировал победу украинского Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
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Что Уайт сказал о реванше Усик – Дюбуа?
Диллиан Уайт отметил, что последний удар Александра Усика был очень сильным и пришелся прямо в челюсть Даниэля Дюбуа. Боксер подчеркнул, что скорее всего британец уже потерял ориентацию в пространстве.
Легко стоять и говорить, что он сдался. Я не думаю, что он сдался, он просто был дезориентирован. Очевидно, Дюбуа из тех парней, которые любят искать своего отца, когда попадают в беду. И, возможно, он не смог найти своего отца после того удара, который бы успокоил Дюбуа,
– сказал Уайт.
Напомним, что Александр Усик в пятом раунде сначала отправил Даниэля Дюбуа в нокдаун. После того, как британский боксер поднялся, украинский чемпион отправил соперника в нокаут.
Ранее сообщалось о том, что промоутер Джозефа Паркера назвал желаемую дату боя против Александра Усика за "абсолют".