Дон Чарльз высказался о реванше Усик – Дюбуа. Тренер Даниэля рассказал, чем его удивил украинский боксер во время поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Как Усик удивил команду Дюбуа?

Дон Чарльз отметил, что Александр Усик в реванше против Даниэля Дюбуа был более агрессивным, чем раньше. Такой подход украинского боксера сработал в поединке и именно поэтому он победил.

Тренер Дюбуа подчеркнул, что британский боксер готовился к неожиданностям в бою. Однако Усик также знал, что Даниэль будет с самого начала агрессивным, потому что сам боец об этом говори на всех пресс-конференциях.

Слово "хаос" было постоянным. Поэтому, очевидно, когда кто-то говорит вам: Это будет хаос. Это будет хаос, то вы готовитесь. Так что он выступил довольно агрессивно,

– сказал Чарльз.

Напомним, что Александр Усик уверенно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.

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