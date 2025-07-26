Накануне этого боя сразу несколько источников сообщало, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают за реванш рекордные в своей карьере гонорары – 132 и 71 миллион долларов. Однако после поединка эти цифры начали активно опровергать, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Дэна Рафаэля в соцсети Х.

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Усик заработал рекордный гонорар за реванш?

Дэн Рафаэль стал еще одним инсайдером, который опроверг сумасшедший гонорар Усика.

Какие же там е***и идиоты. Усик заработал лишь крошечную часть этого. Цифры придуманы буквально из воздуха,

– написал Рафаэль.

Ранее популярный инсайдер Майкл Коппинджер сообщал, что Александр заработал за этот реванш в Лондоне лишь 7 процентов от названной ранее цифры в виде 132 миллионов долларов.

Отметим, что этот поединок стал предпоследним в большой карьере Усика (24 победных боя, 15 – нокаутом). WBO уже санкционировала поединок Усика против Джозефа Паркера. Ведь новозеландец является обязательным претендентом по линии. Теперь у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о встрече.

Если Усик откажется от этого боя, то, вероятно, снова потеряет звание абсолютного чемпиона, как это было после первой победы над Тайсоном Фьюри (в мае прошлого года).