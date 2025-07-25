Вероятно, если Александр Усик откажется от боя против Джозефа Паркера, тогда снова потеряет звание абсолютного чемпиона. Ведь новозеландец является обязательным претендентом по линии WBO. Если их бой таки состоится, то скорее всего его не буду организовывать Riyadh Season и Sela, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Интересно узнать Бывший тренер Усика назвал потенциальных соперников украинского боксера

Саудиты не хотят боя Усик – Паркер?

Они не заинтересованы в бою Усика против Паркера.

Напомним, что 19 июля украинец во второй раз одолел Даниэля Дюбуа и вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте. Также Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в своей карьере. Впереди у Александра прощальный бой на профи-ринге.

Пока неизвестно точно, кто станет соперником Усика в его "last dance". Не исключено, что им станет Паркер, Тайсон Фьюри, который уже анонсировал трилогию на "Уэмбли", Дерек Чисора и другие. Также Джейк Пол хочет подраться в октагоне с украинским чемпионом.

За спиной украинского боксера уже 24 победных боя в профессионалах.

Зато Паркер провел на профи-ринге 39 поединков, в которых оформил 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. Джозеф потерпел поражения в боях против Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джозефа Джойса. Последний раз новозеландец выходил в ринг в феврале 2025-го, когда во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе. Хотя до последних дней соперником Паркера в том противостоянии должен был стать Даниэль Дюбуа, но заболел и снялся с вечера бокса.