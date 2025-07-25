Джеймс Али Башир высказался относительно будущего Александра Усика. Бывший тренер украинского чемпиона назвал потенциального соперника для Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кто станет соперником Усика?

Джеймс Али Башир назвал боксера, который заслужил драться против Александра Усика за титулы. Бывший тренер украинского чемпиона считает, что это должен быть Джозеф Паркер.

Специалист также высказался относительно возможного поединка между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Али Башир отметил, что британскому боксеру всего 20 лет.

Они все так хотят, чтобы Усика побили, что готовы бросить на него все, что есть. Но это не значит, что Александр не победит Итауму, потому что Усик - настоящий лис,

– сказал Башир.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион уничтожил британского боксера, отправив его в нокаут в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали, сколько на самом деле заработал Александр Усик за реванш против Даниэля Дюбуа. Цифры значительно отличаются от тех, которые обнародовали СМИ.