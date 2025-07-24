По мнению Джонни Нельсона, несправедливо сравнивать Александра Усика с легендами бокса не его времени. Ведь украинец победил всех, кто был в его эпохе, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Одолел бы Усик Али или Льюиса?

По словам Нельсона, нужно смотреть на тех, кого Усик одолел в свое время. Правда, бывший чемпион мира сделал ставку на легенд бокса не эпохи Александра.

Поэтому сравнивать сложно. Потому что все зависит от стилей боя. А если вы спросите мое личное мнение: я думаю, что Леннокс Льюис победил бы Усика. Али – тоже. Но это мое личное видение. Потому что я помню те времена, меня вдохновляли те бойцы. А Усик – всего 24 боя, но что он сделал в таком возрасте – это просто невероятно. Ему нужно отдать должное не только за достижения в ринге, но и за то, как он ведет себя вне его,

– сказал Нельсон.

К слову, в этих 24-х победных боях Усик оформил 15 нокаутов.

Отметим, что Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше и вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте. Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Впереди у украинца прощальный бой на профи-ринге. Пока неизвестно, кто станет последним соперником в карьере Усика. Это может быть, как трилогия с Тайсоном Фьюри, так и битва против Джозефа Паркера или Дерека Чисоры. Также украинцу приписывают бой против 20-летнего непобедимого британца Мозеса Итаумы.