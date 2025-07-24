На думку Джонні Нельсона, несправедливо порівнювати Олександра Усика із легендами боксу не його часу. Адже українець переміг усіх, хто був у його епосі, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи здолав би Усик Алі або Льюїса?

За словами Нельсона, потрібно дивитись на тих, кого Усик здолав у свій час. Щоправда, колишній чемпіон світу зробив ставку на легенд боксу не епохи Олександра.

Тому порівнювати складно. Бо все залежить від стилів бою. А якщо ви спитаєте мою особисту думку: я думаю, що Леннокс Льюїс переміг би Усика. Алі – теж. Але це моє особисте бачення. Бо я пам’ятаю ті часи, мене надихали ті бійці. А Усик – усього 24 бої, але що він зробив у такому віці – це просто неймовірно. Йому потрібно віддати належне не тільки за досягнення в ринзі, а й за те, як він поводиться поза ним,

– сказав Нельсон.

До слова, у цих 24-х переможних боях Усик оформив 15 нокаутів.

Відзначимо, що Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші та повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті. Олександр втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Попереду в українця прощальний бій на профі-рингу. Наразі невідомо, хто стане останнім суперником у кар'єрі Усика. Це може бути, як трилогія із Тайсоном Ф'юрі, так і битва проти Джозефа Паркера або Дерека Чісори. Також українцю приписують бій проти 20-річного непереможного британця Мозеса Ітауми.