Реванш Усик – Дюбуа: кто покажет главное противостояние года

Меньше, чем через три недели Александр Усик снова встретится с Даниэлем Дюбуа. В реванше украинский чемпион попытается во второй раз побить британского боксера.

19 июля 2025 года состоится адский реванш Усик – Дюбуа. Главное событие года в мире будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия), сообщает 24 канал.

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Где будут транслировать реванш Усик – Дюбуа

Официальным вещателем реванша Усик – Дюбуа является компания DAZN. Зрители в Украине смогут увидеть главный поединок года благодаря другому транслятору.

На территории Украины медиасервис Megogo покажет грандиозный вечер бокса в Лондоне. Главным событием спортивного шоу будет именно поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Посмотреть реванш Усик – Дюбуа можно по таким подпискам как "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Владислав Кобельков прямо с "Уэмбли" будет комментировать грандиозный вечер бокса.

Обратите внимание! Вечер бокса в Лондоне начнется в 19:00, а мейнкард реванша Усик – Дюбуа запланирован на 20:30 по киевскому времени. Главный бой спортивного шоу стартует примерно в 23:30 по Киеву.

Стоит отметить, что первыми начнут драться Андрей Новицкий и Владислав Сиренко, которые сойдутся в очном противостоянии за титул WBC International в супертяжелом дивизионе. Следующим появится украинский боксер Даниэль Лапин.

Напомним, что трансляция традиционно будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг".