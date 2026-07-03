Где жили Усики до аннексии Крыма и почему они были вынуждены переехать

Семья Александра Усика до аннексии Крыма жила на полуострове. Однако оккупация полуострова и давление со стороны россиян вынудили боксера и его семью переехать на материковую Украину.

В этом материале "24 Канал" расскажет , где именно проживала семья Усиков до 2014 года. А также расскажет, куда и когда она затем переехала.

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Где жила семья Усиков до 2014 года?

Семья Усиков до аннексии Крыма в 2014 году жила в Симферополе. Александр родился и вырос в этом городе, начал заниматься здесь боксом, женился здесь. Его жена Екатерина хоть и родилась в России, однако ее семья, еще когда девочка была маленькой, переехала в Крым.

Сначала семья жила на окраине города, но потом боксер построил собственный большой дом. Правда, после начала аннексии семья еще некоторое время оставалась в Симферополе. А фактически до полномасштабного вторжения здесь продолжали жить и родители Екатерины Усик.

Почему семья Усиков была вынуждена переехать?

Семья Усиков окончательно переехала из Крыма в 2016 году. Боксер и его семья неоднократно получали угрозы от российских оккупантов. Они больше не могли чувствовать себя в безопасности на родной земле. К тому же Екатерина продолжала ездить по Симферополю на машине с флагом Украины.

Из Крыма семья переехала в Ворзель в Киевской области. Здесь боксер построил для семьи еще один особняк. Однако и его, к сожалению, семья потеряла в 2022 году. Россияне оккупировали Ворзель, поселились в этом доме и фактически ограбили и уничтожили его.