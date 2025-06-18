Украинский боксер выступит во втором круге Гран-при WBC: когда состоится бой

В Саудовской Аравии продолжается престижный турнир Гран-при WBC. Александр Соломенников будет представлять Украину во втором круге соревнований.

Украинский боксер узнал имя будущего соперника. Поединок состоится в полулегком весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

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С кем будет драться Соломенников

Несмотря на поражение в 1/16 финала Гран-при WBC Александр Соломенников продолжит выступления на турнире. Соперником украинского боксера станет представитель Аргентины.

Соломенников встретится с Хуаном Мануэлем Альборнозом. Аргентинский боксер также потерпел поражение до этого.

Обратите внимание! Бой между Александром Соломенниковым и Хуаном Мануэлем Альборнозом состоится 21 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, что в 1/16 турнира Александр Соломенников уступил Голи Доргбетору. Боксеры прошли все шесть раундов, но победа досталась ганскому бойцу благодаря раздельному решению судей.

Добавим, что несмотря на поражение Соломенников стал боксером на замену. Поэтому украинец выступит во втором круге турнира в Саудовской Аравии.