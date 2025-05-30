Боец победил соперника из Франции Бруно Сараче. После чего у него взяли пробу А, которая обнаружила запрещенное вещество в организме, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Что обнаружили в организме Мунгуи

Проба А, которую взяли после реванша Хайме Мунгуи против Бруно Сараче, показала неблагоприятный аналитический результат экзогенного происхождения метаболитов тестостерона.

Теперь мексиканский боксер сроком в 10 дней должен сделать запрос на открытие пробы B. Если она окажется положительной боксеру грозит дисквалификация, а результат боя против Бруно Сараче будет отменен.

К слову. Хайме Мунгуя провел 47 поединков за свою карьеру. Мексиканский боксер одержал 45 побед (35 из них нокаутом) и потерпел два поражения.

Напомним, что Хайме Мунгуя дрался против Бруно Сараче 4 мая в андеркарде боя Альварес – Скалл. Мексиканский боксер взял реванш у француза, одолев его единогласным решением судей.