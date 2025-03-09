Украинец Хегай проиграл Гонсалесу в кровавой рубке

В ночь на 9-е марта состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV. Возглавил боксерское событие на арене Thunder Studios в Лонг-Бич (США) бой украинского боксера Арнольда Хегая.

32-летний украинский боксер дрался против Джоэта Гонсалеса из США. Уже с первых секунд американец захватил центр ринга и выдерживал дистанцию. Зато Арнольд Хегай пытался уменьшить дистанцию и хорошо передвигался по рингу, пишет 24 Канал.

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Поражение Хегая

С каждым последующим раундом боксеры наращивали темп поединка.

В середине боя украинец нанес рассечение сопернику, который ответил в следующей трехминутке разбитым носом Хегая. Кровь на лице Арнольда появилась после пропущенного бокового от Джоета. Этот момент стал переломным для Гонсалеса, который стал доминировать в ринге.

Правда, в чемпионских раундах обоим боксерам было сложно бороться на фоне усталости. Они часто действовали в клинче, а их удары частенько были провальными. Поэтому победителя боя определяли судьи.

По их раздельному решению победу одержал Джоэт Гонсалес: 96-93, 94-95 и 97-92.

Напомним, что Хегай перед этим боем заявлял, что в случае победы проведет свой следующий поединок за титул чемпиона мира. Но с победой не сложилось.

Благодаря этой победе Гонсалес отобрал у украинского боксера вторую строчку в рейтинге WBO и получит уже четвертый шанс стать чемпионом мира.