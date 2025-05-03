Обидчик Ломаченко победно вернулся в ринг после скандального боя

В ночь на 3-го мая 2025 года на "Таймс-Сквер" в американском Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса. Организаторами боксерского события авторитетный журнал The Ring.

В рамках вечера бокса свой бой провел Девин Хейни, бывший обидчик Василия Ломаченко. Его соперником в ринге был экс-чемпион мира Хосе Рамирес, пишет 24 Канал.

Вот так "Пришло время": промоутер Усика неожиданно заговорил об окончании карьеры украинца

Уверенная победа Хейни

Этот поединок был вторым по значимости поединком на вечере бокса в Нью-Йорке. Боксеры подрались в договорном весе (до 65,3 килограмма). Это была первая встреча Хейни после поражения от Райана Гарсии. Хотя результат того поединка отменили из-за проваленного допинг-теста у Гарсии.

Ни Хэйни, ни Рамирес не смогли оформить досрочную победу, а подарили болельщикам полную дистанцию. Поэтому победителя боя определяли судьи. По их подсчетам, единогласную победу одержал Девин Хейни – 118-110 и дважды 119-109.

Хейни одержал свою 32-ю победу (15 – нокаутом) в 33-х боях на профи-ринге. В его пассиве нет ни одного поражения.

Видеообзор боя Хейни – Рамирес

Напомним, что возглавил вечер бокса на "Таймс-Сквер" поединок Райана Гарсии против Роландо Ромеро. На кону этого поединка был вакантный титул WBA Regular.