Александр Хижняк поделился планами на будущее в боксе. В частности, украинский спортсмен рассказал о главной цели, которую преследует в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на АСЖУ.

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Какие планы у Хижняка на будущее

Александр Хижняк рассказал, что сейчас он тренируется в составе национальной сборной Украины по боксу.

Главная цель украинского боксера, это удачное выступление на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Хижняк также высказался относительно выступлений в профессиональном ринге. По словам спортсмена, он планирует сочетать олимпийский и профессиональный бокс.

Это уже будет больше ясно со временем. Наверное, я начну свои соревновательные поединки с начала следующего года,

– рассказал Хижняк.

Напомним, что Александр Хижняк за свою карьеру получил две медали Олимпийских игр. Украинский боксер завоевал "серебро" в на Играх в 2021 году в Токио и золотую награду Париже в 2024 году.