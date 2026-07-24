Хижняк – Патрач: кто покажет и как посмотреть онлайн бой

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк в субботу, 25 июля, проведет свой второй бой на профессиональном ринге. Соперником украинца станет 20-летний непобедимый француз Ленни Патрач.

Поединок состоится в рамках андеркарда большого вечера бокса, главным событием которого станет бой между британским боксером Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой. Где посмотреть бой, расскажет 24 Канал.

Где смотреть бой Хижняк – Патрач

Начало основного карда запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В Украине прямая трансляция будет доступна на стриминговом сервисе DAZN по системе PPV. Стоимость просмотра составляет 887 гривен без учета стоимости подписки на сервис.

Для Хижняка это станет вторым выступлением среди профессионалов после успешного дебюта в марте этого года. Тогда украинец завершил свой первый бой уже в первом раунде, нокаутировав Вильмера Барона.

Будущий соперник украинца выступает в полутяжелом весе и до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. На его счету восемь побед, пять из которых он одержал нокаутом, а также одна ничья.

Напомним, что этот поединок станет для Джошуа первым после трагического ДТП в Нигерии, в котором погибли двое его тренеров. Последний раз британец выходил на ринг в декабре 2025 года, нокаутировав Джейка Пола, а вскоре после этого попал в автомобильную аварию. Предстоящий бой также станет этапом подготовки к противостоянию с Тайсоном Фьюри, которое планируется провести в конце 2026 года.